Фиолетовая история

Всемирная книжная полка постепенно заполняется необычными бестселлерами – феминистскими биографическими комикс-сериями для детей и юношества. В 2015 году в Норвегии издана работа журналисток Марты Брин, Маделайн Шульц и художницы Енни Юрдал "Слово на букву Ф: 155 причин быть феминисткой" ("F-ordet: 155 grunner til å være feminist"). Kнига получилась новаторской в смысле оформления, она напоминает скрапбук – пестрый альбом для важных вырезок из газет, комиксов и дружеских писем – и предназначается для старших школьников и студентов.

О чем книга? Это история мирового движения за освобождение женщин, разъяснение ключевых понятий современных дискуссий о равноправии, ответы на часто задаваемые вопросы по теме, скриншоты диалогов в социальных сетях, тексты о привилегиях и проблемах с женской свободой слова, о патриархальности киноиндустрии, о феминистской научнлй фантастике и карикатуре, о политичности анатомии. Авторы рассказывали о преследованиях и дискриминации феминисток, о порнокультуре и ее влиянии на сексуальность и идентичность.

Книга содержала множество реверансов в сторону шведской активистки Петры Остергрен. Во-первых, само название на норвежском языке "F-ordet" отсылало к шведской книге "F-ordet" 2008 года – среди авторов тогда была Петра. Прослеживалась другая игра со смыслами: «The L Word» («Слово на букву Л», «Секс в другом городе») - так назывался популярный сериал о жизни квир-сообщества Лос-Анджелеса. Во-вторых, цель проекта была аналогичной – создать новую, современную энциклопедию феминизма, рассказать о "здесь и сейчас". В-третьих, авторы «115 причин» изобразили себя в виде трехглавой гидры под лозунгом «Монстр проснулся!», визуализируя слова Остергрен о борьбе за равноправие: «Мы должны быть как многоголовая гидра». Чтобы, сколько голов ни отруби, еще больше вырастало. На встречи с читателями приходило так много людей, что желающие попасть в зал должны были занимать очередь за несколько часов. Библиотеки транслировали эти встречи в прямом эфире, собрания перерастали в феминистские митинги.

"155 причин" разошлись на статусы для Facebook: "Я феминистка, потому что "нет" значит "нет"; "Я феминистка, потому что женщины владеют только 1% всемирной недвижимости"; "Я феминистка, потому что мужчинам тоже нравится быть в декретном отпуске и проводить время со своими детьми"; "Я феминистка, потому что во многих странах женщины должны молчать"; "Я феминистка, потому что образование для девочек позволяет всем странам победить бедность"; "Я феминистка, потому что равноправие не приходит само по себе: "Что ты делаешь?" – "Сижу и жду равноправия"".

Подрастающее поколение норвежцев получило культовую книгу о феминизме – честную и понятную. А еще оно получило в буквальном смысле розовое будущее. Через десять дней после презентации книжки, после окончания мартовского женского фестиваля, в Бергене возникла партия "Феминистская инициатива!". Теперь невозможно представить себе политическое будущее страны без розовых флажков этой партии.

Кто же будет делать детские книжки про женскую историю на постсоветском пространстве?

Но тот, кто хочет радикальных перемен, должен писать учебники. Уже через год Марта и Енни опубликовали свой новый бестселлер, бумажную Женскую историческую ночь – книгу о 60 героинях норвежской истории "60 damer du skulle ha møtt – Norsk kvinnehistorie", готовый учебник для средней школы. Женская история, вернее, попытка показать, что существуют и непатриархальные взгляды на историю, – не есть нечто радикально новое. В США, Австралии, Великобритании, Франции, Испании, Канаде и других странах проходят месяцы женской истории. В Норвегии, России, Белоруссии, на Украине, во Франции, в Казахстане действует Женская историческая ночь. В западных странах кроме месяцев женской истории есть месяцы ЛГБТ-истории, месяцы "черной" истории, месяцы истории аборигенов. "Иные" истории, написанные не с позиции доминирующего класса (не с позиции богатого-белого-привилегированного-мужчины), давно получили общественное признание.

Книга Марты и Енни концептуально оформлена как комикс. Авторы также изготовили набор игральных карт с персонажами книги. У этого хода также есть своя история: игральные карты и другие настольные игры, а также феминистские открытки как форма распространения идей существовали с самого начала движения борьбы за освобождение женщин. В 1909 году появилась настольная игра Pank-A-Squith, участники которой соревновались в том, кто первым поможет суфражисткам (добивавшимся избирательного права для женщин) добраться до здания парламента.

Книга "60 damer du skulle ha møtt – Norsk kvinnehistorie" начинается с рассказа о том, что большинство статуй в норвежских парках – памятники мужчинам. Мужчины доминируют в исторических книгах, два из трех некрологов посвящены мужчинам, восемь из каждых десяти изданных в Норвегии биографий – мужские. Говорится о шведском исследовании, показывающем, что 87% имен в школьных учебниках – мужские и что в учебниках сейчас больше имен нацистов, чем имен женщин. Всякая женщина определяется через свои отношения с мужчинами – как чья-то жена, мать, любовница или муза. Дети в результате получают искаженное представление о мире, они считают, что все в этом мире создано мужчинами. Так из поколения в поколение передается вирус патриархата. Возмущенные ситуацией женщины-историки (в комиксе в этом месте приводятся рисованные диалоги авторов Марты и Дженни) начали писать собственные книги и проводить политические акции против игнорирования, умалчивания, захвата женских достижений.

Теперь дети узнают о писательницах Камилле Колетт, Амалии Скрам и Сигред Уинсет, художницах Осте Ханстеен и Оде Крог, лидерах женского движения Фредрикке Марие Квам, Рагне Нильсен, Гине Крог, Фернанде Ниссен, Марие Хёг, Шилан Шорш, о зоозащитнице Лизе Кристофферсен, основательнице первого норвежского образовательного учреждения для медсестер Катинке Гулберг, о бизнесвумен Ханне Брумменнэс и Берте Торгерсен, о профсоюзном лидере Еллисив Вессел, борце за права саамов Эльзе Лауре Регберг, квир-активистке Ким Фриеле и о многих других. Авторы написали-нарисовали отдельные истории о каждой из своих героинь, а затем создали временную линию, чтобы показать развитие идеи, преемственность борьбы женщин разных эпох.

В Испании в 2015 году одна за другой в серии Pequeña y Grande на различных языках – английском, испанском, каталонском – начали выходить отличные женские исторические комиксы для детей младшего возраста. Тексты этих книжек сочинила Мария Изабель Санчес Вегара, а картинки рисовали Ги Фан Энг, Фрау Иса, Элиза Мунсо, Амайя Арразола, Ана Албьеро и другие. Получилось, что проект стал одновременно площадкой для высказывания современных художниц. Уже изданы книги о модельере Коко Шанель, актрисе Одри Хёпберн, писателе Агате Кристи, физике Марии Кюри, летчике Амелии Эрхарт, певице Элле Фицджеральд, художнике Фриде Кало. Книга о Фриде только за 2015 год переиздавалась три раза, я приобрела четвертое издание! Испанская серия рассказывает о самых главных событиях в жизни героинь, о том, как важно следовать за мечтой и развивать свои таланты. Мой фаворит – история про Агату Кристи. На форзацах этой книги изображена клавиатура печатной машинки. Драматизм черно-белых иллюстраций подчеркивается красными объектами, такими, например, как красные обложки книг, элементы одежды, пятна крови.

Краткая биография королевы детектива состоит из следующих событий. Маленькая Агата лежит на полу комнаты на ковре и слушает, как мама читает книгу. Во втором эпизоде повзрослевшая Агата находит свой любимый жанр – детективы. Во время войны будущая знаменитость работает медсестрой, ухаживает за ранеными и приобретает знания о лекарствах и ядах. А затем создает своих самых известных персонажей – Эркюля Пуаро и мисс Марпл. К Агате Кристи приходит грандиозный успех, ее пьесы ставятся в театре. А все благодаря фантазиям, которые сначала никому не кажутся значительными.

Наблюдательность Марии Кюри, целеустремленность Фриды Кало, а также такие на первый взгляд бесполезные занятия, как шитье кукольной одежды Коко Шанель или желание танцевать и петь маленькой Одри Хёпберн, развиваются, определяют будущее героинь, а затем оказывают влияние на судьбу многих поколений людей, на культурное и политическое развитие человечества. Конечно, в тех странах, где женская история уже давно закрепилась на государственном уровне – в США, Канаде, Великобритании, существует школьная женская историческая программа и множество похожих издательских проектов для детей и юношества. Хорошо, что ситуация стала меняться и в континентальной Европе. Нельзя не порадоваться за норвежских и испанских школьников. А кто же будет делать детские книжки про женскую историю на постсоветском пространстве? Может быть, вы?

Любава Малышева – гражданский активист, фотограф-документалист, живет в норвежском городе Берген