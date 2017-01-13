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Новости

Джо Байден высокого мнения о своём преемнике Майке Пенсе

Майк Пенс (слева) и Джо Байден

Майк Пенс (слева) и Джо Байден

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Вице-президент США Джо Байден дал высокую оценку своему преемнику Майку Пенсу.

На пресс-конференции в Белом доме 12 января Байден отметил, что Пенс произвёл на него особое впечатление своей информированностью о России и президенте Владимире Путине.

Вице-президент выразил мнение, что Пенс гораздо больше знает о российской политике и потенциале её лидера, чем избранный президент США Дональд Трамп

Джо Байден много раз выступал в качестве главного посланника президент Обамы и внёс особенно большой вклад в развитие отношений с Украиной и Ираком.

15 января вице-президент совершит свой последний на этом посту визит на Украину.

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