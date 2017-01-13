СМИ: главу Центра информационной безопасности ФСБ могут уволить

Глава Центра информационной безопасности ФСБ России Андрей Герасимов, который с 2009 года курирует кибербезопасность, в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом в пятницу пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на топ-менеджеров и совладельцев трех IT-компаний. Эту информацию газете также подтвердил источник, близкий к Федеральной службе безопасности, бывший федеральный чиновник и руководитель одного из отраслевых объединений в сфере связи.

Герасимов также занимает пост заместителя главы первой службы ФСБ, специализирующейся на контрразведке. Собеседники издания считают, что его вероятная отставка может быть связана с расследованием управления собственной безопасности ФСБ в отношении одного из его заместителей. В частности, проверяется сотрудничество Центра информационной безопасности с частными компаниями ("Лабораторией Касперского" и Group-IB) при проведении экспертиз по киберпреступлениям.

Известно, что Герасимов вскоре собирался уходить на пенсию, поэтому для увольнения "без существенного повода нет нужды".

В ФСБ на запросы "Коммерсанта" не ответили. В Group-IB отказались от комментариев, а представитель "Лаборатории Касперского" сообщил, что им неизвестно об изменениях в руководстве Центра информационной безопасности ФСБ России.