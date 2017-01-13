Дамаск грозит ответить на обстрел Израилем базы правительственных сил

Сирийская правительственная армия обвинила Израиль в обстреле главной военной авиабазы под Дамаском и грозит ответными мерами.

Как сообщило сирийское государственное телевидение, несколько израильских артиллерийских снарядов разорвались на территории базы Меззе, к юго-западу от Дамаска. Начался пожар. Данных о жертвах и раненых не приведено. Сообщается, что огонь велся со стороны северной части Израиля.

Представитель израильских военных отказалась комментировать информацию.

В ходе сирийского конфликта Израиль уже наносил авиаудары по позициям шиитской группировки "Хезболлах", которую поддерживает Иран и боевики которой воюют на стороне Дамаска.

