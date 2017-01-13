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Новости

Дамаск грозит ответить на обстрел Израилем базы правительственных сил

После обстрела сирийской правительственной базы под Дамаском (12 января 2017 г.)

После обстрела сирийской правительственной базы под Дамаском (12 января 2017 г.)

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Сирийская правительственная армия обвинила Израиль в обстреле главной военной авиабазы под Дамаском и грозит ответными мерами.

Как сообщило сирийское государственное телевидение, несколько израильских артиллерийских снарядов разорвались на территории базы Меззе, к юго-западу от Дамаска. Начался пожар. Данных о жертвах и раненых не приведено. Сообщается, что огонь велся со стороны северной части Израиля.

Представитель израильских военных отказалась комментировать информацию.

В ходе сирийского конфликта Израиль уже наносил авиаудары по позициям шиитской группировки "Хезболлах", которую поддерживает Иран и боевики которой воюют на стороне Дамаска.

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