Китайская шкатулка

Имел я полчаса тому разговор с Чжоу-Шень-Мином. Друг мой, властелин Поднебесной, обеспокоен положением китайцев в Западной Сибири. Учитывая, что китайцев в Западной Сибири 28 миллионов, я хорошо понимаю озабоченность моего друга Чжоу-Шень-Миня

Владимир Сорокин, «День опричника»

Два путинофильских аргумента под общей шапкой We need Russians! внушали неофиту во внешней политике Дональду Трампу лоббисты Кремля в Вашингтоне Генри Киссинджер, Томас Грем, Дмитрий Саймс и крутившиеся в предвыборной команде кандидата Пол Манафорт и Картер Пейдж: «Путин нужен нам для совместной борьбы с «Исламским государством» и «Путин нужен нам для противостояния экспансии Китая». Абсурдность первого была подробно разобрана в моем предыдущем тексте на сайте Радио Свобода​. Ко второму тезису у меня более сложное отношение.

Прежде всего я переформулировал бы его с российской перспективы:

Нам, России, нужны США для противостояния экспансии Китая. Если сохранение России как тихоокеанского государства (а не, например, сохранение власти Башара Асада или невступление Черногории в НАТО) является для страны экзистенциальной задачей ближайших десятилетий, то именно ей должна быть приоритетно подчинена и вся внешняя политика страны. Она должна строиться на очень простых прагматичных основаниях, а не на маниакально-депрессивных комплексах ностальгирующей по имперскому величию «элиты». Союзником России является тот, кто не из‑за абстрактных симпатий к нам, а в силу своих коренных национальных интересов заинтересован в укреплении позиций Москвы в тихоокеанском регионе. И таких союзников должно быть как можно больше. Потому что очень по разному будет вести себя в отношениях с Россией глубоко интегрированный в глобальную экономику Китай в зависимости от того, как остальной мир будет воспринимать перспективу поглощения им России - с равнодушием или как серьезную угрозу себе.

В этой новой системе координат первым и безоговорочным нашим союзником является Япония. Поглощение Китаем Дальнего Востока и Сибири станет для Токио геополитической катастрофой. То же самое можно сказать и о Южной Корее. Оба эти государства охотно примут участие в программе возрождения российского Дальнего Востока. Для Европы эта проблема не является столь острой, как для стран дальневосточного региона, но, безусловно, ее не вдохновляет перспектива граничить с великой китайской цивилизацией по Уральскому хребту.

Но ключевой для нас является позиция США - глобальной супердержавы и основного экономического партнера Китая. Во второй половине нулевых в американском истеблишменте нарастала крайне неблагоприятная для России тенденция усталости от глобальной ответственности и растущей готовности разделить ее в рамках «большой двойки» с Китаем. Эта тенденция, ставшая в том числе и реакцией на ошибки администрации Джорджа Буша, достигла своего апогея c протестным избранием Барака Обамы, но маятник в американском обществе, похоже, теперь качнулся в обратную сторону. Так уже происходило в недавней американской истории после беспомощного президентства Джимми Картера.

Кандидат Трамп верно почувствовал это настроение и поставил антикитайскую риторику в центр своей предвыборнрй кампании. Трамп и любой другой президент США не объявят Китай «империей зла», Китай останется важнейшим экономическим партнером США. Но США попытаются обозначить пределы китайской глобальной экспансии. Для нас важно, чтобы не только для России, но и для США этой красной линией стала прежде всего российско-китайская граница.

России намного легче будет отстаивать свои позиции на Дальнем Востоке, если их вместе с ней будет укреплять и защищать Большой северный альянс России, США, Европы, Японии (North Pacific Treaty Organization). Создание такого альянса давно должно быть стать центральной задачей новой российской внешней политики. Но ядром его может стать только сама Россия, твердо готовая отстаивать свой статус тихоокеанской державы. Подчеркну: речь не идет о сколачивании какого‑то антикитайского союза. Нет ничего антикитайского в защите суверенитета и территориальной целостности России, как это мнится совсем уже свихнувшимся «евразийцам».

Идея Северного альянса в той или иной форме высказывалась очень разными прагматичными и лишенными стандартных стереотипов российскими политиками. Определите сами, какая из приведенных ниже цитат принадлежит Дмитрию Рогозину, а какая Гарри Каспарову.

Этот режим - ликвидационная комиссия России, колониальная администрация

​«Безоглядная ориентация России на Восток, на мой взгляд, неизбежно приведет нашу страну к утрате геополитической субъектности. Ее самостоятельная роль сойдет на «нет», и, скорее всего, она превратится в сырьевой придаток активного восточного соседа. Китай - очень сильный игрок, постоянно ведущий экономическую экспансию. Неуклонно расширяя пределы своего влияния, он уже фактически установил свою гегемонию почти на всем азиатском пространстве. Возможно, некоторые националисты, веря в божественное предназначение России, скажут: «А нам никто не нужен - сами справимся». Полагаю, что в результате обсуждения все эти утопические теории будут отвергнуты. Я не сомневаюсь, что в конце концов и националисты, и левые выберут вектор европейской интеграции».

«Нам просто надо включить мозги и притупить память, терзаемую прошлыми обидами, чтобы понять, что только вместе США, Европейский Союз и Россия способны спасти северную цивилизацию от цивилизационной гибели под натиском «южных культур», если так можно выразиться. В сегодняшнем жестоком и хрупком мире действительно существуют влиятельные силы, которые ставят под сомнение наше право на жизнь. И для них мы - русские, американцы, европейцы - все на одно лицо».

Все вышесказанное - за здравие потенциального российско-американского союза. Долгорочного союза, а не ситуативной сделки о какой-то мелкотравчатой Ялте-2 за счет соседей на постсоветском пространстве. А теперь - за упокой. Ни Трамп, ни Путин не являются личностями достаточного масштаба для осуществления такого стратегического поворота.

Начнем с Трампа. Масштаб этого государственного деятеля определяется его жизненным опытом дельца на жестком рынке торговли недвижимостью. Разговором по телефону с президентом Тайваня Цай Инвэнь избранный президент поставил под вопрос традиционную для США со времен Ричарда Никсона политику одного Китая. А на следующий день в ответ на критику разъяснил, что сделал это, чтобы выбить из КНР торговые преференции, после чего с удовольствием снова сольет Тайвань. Кто будет готов заключать с таким человеком ответственные стратегические соглашения?

Что касается Путина, да и не только Путина, а правителей России в целом, то дело намного хуже. Эти люди давно уже прошли точку невозврата в своих отношениях с Китаем. ​Более десяти лет назад я предупреждал, что конфронтация с Западом и курс на «стратегическое партнерство» и фактическую коалицию с Китаем ведут не только к маргинализации России, но и к подчинению ееинтересам Китая и к потере контроля над Дальним Востоком и Сибирью, сначала de facto, а затем и de jure: «Священный союз московского и пекинского императоров - союз кролика и удава. Он неизбежно и очень быстро приведет к полному поражения Кремля. Мы просто не заметили, как, отчаянно пытаясь собрать хоть каких‑нибудь вассалов в нашем «ближнем зарубежье», Россия сама уже превращается в ближнее зарубежье Китая».

Кремлевские правители обожают «щелкать по носу» наших соседей и западных «партнеров», научившись произносить это слово со скрежетом зубовным, лавровским рыком и путинскими желвачками. Но все эти так ярко выраженные замечательные повадки куда‑то исчезают у российских политиков, когда они едут в Пекин подписывать очередные кабальные соглашения. Есть такая замечательная международная организация Шанхайская организация сотрудничества, созданная для «борьбы с однополярным миром». На самом деле ШОС оказалась идеальным инструментом для полного экономического и геополитического поглощения Китаем в среднесрочной перспективе бывших советских республик Центральной Азии. В наши дни эта перспектива превратилась в краткосрочную.

Новое посткрымское понимание размытости и условности государственных границ в полной мере касается также и рубежей самой Российской Федерации. А если вспомнить еще об изящной концепции нашего национального лидера относительно защиты военными средствами граждан с российскими паспортами или даже шире - людей, ощущающих себя культурно принадлежащими большому «Русскому миру», где бы они ни находились, - то в целом заложена солидная правовая база для грядущей аннексии российского Дальнего Востока и Сибири. Вежливым желтым человечкам даже паспортов никому раздавать не придется.

Люди, близкие к российско-китайским официальным переговорам, в один голос повторяют в последнее время, что китайцы все меньше утруждают себя необходимостью притворяться и что‑либо изображать. Они относятся к заискивающей перед ними российской клептократии и ее вождям с откровенным презрением и уже не стесняются выражать эти чувства публично. Московия возвращается в родную гавань - Империю династии Юань - где и сформировались ее традиционные духовные скрепы. Мы не должны забывать, что уже были частью Великой азиатской империи в ХIII-ХV веках. И ничего страшного. Да, вначале поубивали они нас немножко, но зато сохранили на нашей шее наших замечательных попов, а нашим вороватым князьям доверили самим собирать дань.

Есть тысяча причин, по которым антинациональный, насквозь коррумпированный, ничтожный и пошлый, оскорбительный для достоинства России и русских режим Путина должен уйти. Но достаточно только одной. Этот режим - ликвидационная комиссия России, колониальная администрация, как смог об этом убедительно сказать недавно в прайм-тайм Первого канала мой бывший коллега по Координационному совету оппозиции Константин Крылов.

Андрей Пионтковский – политический эксперт

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции