"ФСИН таких не выносит"

Гражданскому активисту и правозащитнику Сергею Мохнаткину, который отбывает длительный срок в колонии в Архангельской области за применение силы по отношению к полиции, может грозить еще до пяти лет заключения. Котласский городской суд в эти дни рассматривает его дело в связи с обвинениями по статье "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

Уже несколько месяцев 62-летний Сергей Мохнаткин, у которого сломан позвоночник, находится в СИЗО-2 города Котлас Архангельской области. 4 марта 2016 года его избили шестеро сотрудников колонии после того, как он лег на пол, протестуя против того, что в его деле отсутствовали необходимые документы. В результате у Мохнаткина были сломаны несколько позвонков. По словам его близких, лечение позвоночника до сих пор не окончено, правозащитник постоянно испытывает боли в спине.

Конфликт с сотрудниками системы исполнения наказаний повлек за собой не только травму позвоночника и неоднократные побои, но еще и несколько уголовных дел – по статьям “Оскорбление представителя власти” и “Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества”. По первой статье Мохнаткин уже был осужден на 2 года и 4 месяца, которые добавили к уже имеющемуся сроку в 4,5 года. По второй статье – о дезорганизации работы колонии, сейчас проходят слушания в Котласском городском суде. По прогнозам защитников Сергея Мохнаткина, приговор по этому делу могут вынести уже в январе.

Адвокат Мохнаткина Сергей Андропов в беседе с сотрудником движения "За права человека" Алексееем Табакаевым рассказал, как именно система пытается сломать осужденного правозащитника:

– 24 сентября 2015 года Мохнаткин якобы оскорбил в присутствии иных лиц начальника отряда Стахеева А.А., находящегося при исполнении должностных обязанностей, за что был привлечен к уголовной ответственности по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). На следующий день, 25 сентября, Мохнаткин якобы совершил аналогичное преступление, только уже в кабинете начальника на административной комиссии. 3 июня 2016 года мировым судьей судебного участка №4 Котласского судебного района Долининой он был признан виновным в совершении обоих преступлений. Ему было назначено 2 года 5 месяцев колонии строгого режима. Срок отбытия наказания исчисляется с 3 июня, с момента вынесения приговора. На стадии апелляции, на которой я присоединился к процессу, одно из преступлений убрали, осталось только первое преступление от 24 сентября. Суд сократил срок на 1 месяц, до 2 лет 4 месяцев вместо 2 лет 5 месяцев. В данный момент защита готовит по этому делу кассационную жалобу. По второму уголовному делу (ч. 2 ст. 321 УК РФ – "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества") Мохнаткина обвиняют в том, что он в комнате для проведения обысков и досмотров ударил сотрудника колонии Веселкова А.В. Обвинение уже представило свои доказательства, в данный момент защита готовится к представлению своих доказательств.

Сергей испытывает сложности с получением кальция в необходимом количестве, поскольку в ларьке при следственном изоляторе нет ни молока, ни овощей, ни фруктов

Практически все последнее время Мохнаткин находится в СИЗО-2 г. Котлас. 4 марта 2016 года при этапировании из колонии в следственный изолятор он был избит сотрудниками колонии, которые его этапировали. Ему повредили позвоночник, сломав несколько позвонков. Лечение позвоночника до настоящего момента не закончено. Более того, до сих пор не удалось получить даже снимки позвоночника, несмотря на неоднократные запросы. Мохнаткин постоянно испытывает боли в спине, которые, между тем, касаются не только позвоночника. Мышечные боли, по словам самого Сергея, связаны с "не самыми лучшими условиями содержания".

Мохнаткин имеет постоянные конфликты с сотрудниками следственного изолятора, как минимум дважды он избивался. По одному из фактов он писал заявление о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет. По этому поводу Сергея возили на медицинскую экспертизу, но результаты пока не предоставлены. 28 декабря следственная проверка должна была закончиться. Ее результаты так же пока не известны, но защита подозревает, что они будут отрицательными. Тем не менее, Мохнаткина за это заявление в СК уже успели поместить в карцер на 10 дней, которые он благополучно отбыл. В карцере у него отсутствовала вода в постоянном доступе. В связи с проблемами позвоночника Сергей испытывает сложности с получением кальция в необходимом количестве, поскольку в ларьке при следственном изоляторе нет ни молока, ни овощей, ни фруктов, ни других продуктов, из которых этот кальций можно было бы получать. Сотрудники следственного изолятора, в том числе и начальник, полагают, что, находясь в условиях следственного изолятора, Мохнаткин продолжает отбывать наказание. Поэтому они ограничивают его права. Например, он, как обвиняемый, имеет право на неограниченное количество передач. Однако администрация следственного изолятора этому препятствует, – рассказал адвокат Сергей Андропов.

Гражданская активистка Мария Рябикова, регулярно выходящая на акции в поддержку Сергея Мохнаткина, в интервью Радио Свобода рассуждает о том, почему правозащитник подвергается регулярным преследованиям:

– Сергею Мохнаткину в архангельской колонии сломали позвоночник. Он никого не бил, ни на кого не нападал, а отказался незаконно там перемещаться. Его избили так, что у него компрессионный перелом позвонков, очень серьезная травма. На самом деле, это не единичный случай, когда за жалобу заключенного на него заводят новое дело. На него завели уголовное дело по статье 321 "Дезорганизация работы колонии", и скоро должен быть приговор. Это притом, что он уже сидит. И до этого он сидел, тоже за то, что пытался защитить женщину от незаконного задержания. Это политзаключенный, который сидит абсолютно ни за что. Сам он защищал тех, кто сидит ни за что, он в "Комитете 6 мая" участвовал, был защитником по "Болотному делу", Сергея Кривова защищал. Он сам постоянного никого не забывал, думал о заключенных, и сейчас думает, из заключения поддерживает Ильдара Дадина, пишет что-то в его защиту. Сам он никого не забывал и не забывает. Я считаю, что мы тоже не имеем права его забывать, тем более сейчас,– идет волна идет против пыток. Он политзаключенный и одновременно жертва этих пыток. Плюс уголовное дело завели, это такой вопиющий случай, очень страшный, который может плохо закончиться. Я считаю, что надо по этому поводу уже поднимать волну и его поддерживать.

Письма у него всегда бодрые, но досталось ему очень серьезно. Это был реальный перелом, он не мог сам ходить, его носили в суд.

​– Вы с ним сейчас как-то общаетесь?

– Я с ним переписываюсь, правда, редко, где-то раз в месяц – так доходят письма в одну и в другую сторону. Он пишет длинные достаточно письма, всем интересуется. У меня всегда запоздалая информация, потому что письма долго идут, и сейчас я даже не могу ничего сказать, не знаю, как сейчас он себя чувствует. Письма у него всегда бодрые, но досталось ему очень серьезно. Это был реальный перелом, он не мог сам ходить, его носили в суд.

– А до того, как Сергея арестовали, вы с ним были лично знакомы?

– Да, я член "Комитета 6 мая", и мы с ним вместе ходили на собрания, так что я его хорошо знаю. Помню, что он и в акциях участвовал, был общественным защитником. И на этих акциях 31-го он попадал в такие ситуации, когда приходилось за кого-то вступаться, за незаконно задержанных – и все.

– Есть мнение, что Сергей достаточно принципиальный человек, который заступается за людей, призывает соблюдать законы, и это и стало раздражающим фактором для тех, кто его посадил. Вы согласны с этой точкой зрения?

Он еще хорошо держится за счет своего упрямства, упорства, за счет именно характера, но это не значит, что это так легко пройдет для его здоровья

– Конечно, система ФСИН таких людей не выносит. Такие люди, как, например, Ильдар Дадин, для нее как красная тряпка для быка. Конечно, это так. И Сергей Мохнаткин тоже. Он человек упрямый, кто-то даже считает, что у него сложный характер, не знаю – я с ним всегда хорошо общалась, и никаких конфликтов у меня с ним не было. Но он такой человек, очень упрямый, очень жесткий где-то, и я думаю, что их это раздражает. Особенно, в таких далеких колониях как Карелия, Архангельск – там вообще полное бесправие, наверняка. Дело Мохнаткина важно еще тем, что он сидит ни за что, сидит за то, что он защищал людей. Это не первый его срок, ему за 60, и это может очень плохо сказаться на его здоровье. Он еще хорошо держится за счет своего упрямства, упорства, за счет именно характера, но это не значит, что это так легко пройдет для его здоровья. Второй срок – не каждый может выдержать, это страшная вещь. А ему еще сейчас грозит третий срок. Это очень страшное испытание для любого человека, тем более для пожилого человека. Я, конечно, восхищаюсь, как он держится, но я очень за него боюсь и очень хочу, чтобы он вернулся к нам как можно более здоровым и как можно раньше, – заключает Мария Рябикова.

Первый раз Сергей Мохнаткин был осужден в 2010 году – на 2,5 года колонии за применение силы по отношению к сотруднику полиции. В апреле 2012 года он был помилован указом президента Дмитрия Медведева. Выйдя на свободу, Мохнаткин занялся общественной и гражданской активностью, участвовал в качестве общественного защитника в "Болотном деле". В декабре 2014 года Сергей Мохнаткин был осужден на 4 с половиной года колонии строго режима за применение насилия в отношении представителя власти. Мохнаткина обвинили в том, что он ударил сотрудника полиции во время акции на Триумфальной площади в Москве 31 декабря 2013 года.

В декабре 2012 года Московская Хельсинкская группа вручила Сергею Мохнаткину премию "За мужество, проявленное в защите прав человека".