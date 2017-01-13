Погром "Комитета против пыток": СК не нашел нарушений в бездействии полиции

Следственный комитет России в шестой раз отказал в возбуждении уголовного дела в отношении чеченских полицейских, которые не отвечали на звонки во время погрома в офисе "Комитета против пыток" в Грозном. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации.

Нападение на офис "Комитета против пыток" в столице Чечни произошло 3 июня 2015 года. Неизвестные уничтожили документы и оборудование правозащитников, разбили их машину. Полицейские, несмотря на сообщения о погроме, прибыли на место происшествия только спустя почти два часа.

В Следственном комитете отказ в возбуждении уголовного дела по факту бездействия правоохранительных органов республики объяснили собственным "предположением", что полицейские приняли все меры для своевременного выезда следственно-оперативной группы.

Правозащитники обжаловали решение СК. По их словам, заключение ведомства "не только не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего", но и сама проверка действий чеченской полиции была проведена "неполно".

В 2014 году офис "Комитета против пыток" в Грозном был сожжен. По этому делу до сих пор никого не задержали, несмотря на опубликованную видеозапись нападения. Дело о погроме в 2015 году в настоящее время приостановлено – в Следственном комитете также заявляют о невозможности установить личности преступников.