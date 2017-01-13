В Венгрии за инцидент с мигрантами осуждена телеоператор

Оператор венгерского телевидения, ударившая мигранта на границе между Венгрией и Сербией, обвинена в вандализме и приговорена к трём годам испытательного срока. Инцидент произошёл в 2015 году в период пикового роста миграционного потока в Европу из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

Суд в городе Сегед признал Петру Ласло виновной в нарушении общественного порядка, отметив, что её действия вызвали "возмущение и негодование". Оператор государственного телеканала была уволена с работы после появление в сентябре 2015 года видеокадров, на которых она пинает девочку и её мать. В этом же эпизоде Петра Ласло пыталась помешать мужчине, бежавшему с мальчиком на плечах. Кадры были сняты после того, как толпа мигрантов прорвала полицейский кордон.

Оператор утверждала, что оказалась в панике в момент, когда на неё "нападали". Адвокаты репортёра заявили, что будут обжаловать приговор, прокурор также заявил о намерении добиваться "жёсткого штрафа" сотрудницы телеканала.

В 2015 году более 400 тысяч мигрантов пересекли территорию Венгрии, направляясь в Западную Европу. Позднее, после закрытия венгерскими властями границы с Сербией, миграционный поток заметно уменьшился.