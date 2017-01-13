ООН обеспокоена судьбой беженцев, которые могут умереть от холода

Международное сообщество обеспокоено судьбой мигрантов и беженцев, которые оказались на грани гибели из-за внезапно наступивших в странах Европы холодов.

На состоявшемся в Женеве плановом брифинге Ведомство ООН по делам беженцев призвало европейские правительства активизировать гуманитарную помощь прибывшим беженцам, а не пытаться их выслать или отогнать подальше от своих границ. Представитель ведомства Сесиль Пуйи сообщила, что уже известно о пяти мигрантах, погибших от холода в Греции, где около тысячи человек оказались без крыши над головой.

Пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Сара Кроу подчеркнула, что речь идет о жизни людей.

Представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман рассказал, что с начала 2017 года при попытках достичь Европы через Средиземное море погибли уже 27 человек.

