Без правила Миранды

Дорогомиловский районный суд Москвы 12 января 2017 года вместо того, чтобы оправдать, отправил 24-летнего москвича Антона Реутова на принудительное психиатрическое лечение.

Эта история началась в августе прошлого года в Москве. Антон вместе со своей матерью Викторией сидел на лавочке, когда к ним подошли полицейские и попросили предъявить документы. У Виктории паспорт с собой был, а Антон свой оставил дома – это и стало поводом для его задержания. Парня в присутствии матери досмотрели, ничего запрещенного при нем не обнаружили, но, надев наручники, забрали в отделение полиции "для установления личности".

Позже Антон рассказал, что в машине по дороге в отделение полицейский, сидевший рядом с ним на заднем сиденье, подложил ему что-то в карман шорт, а в отделении оперуполномоченный Гладилин без присутствия понятых изъял у Реутова какой-то сверток, отказавшись слушать его объяснения о подбросе в полицейской машине. Когда Виктория Реутова привезла паспорт сына (ведь задержали Антона именно из-за отсутствия документов), ее отказались впускать в отделение полиции и не стали ничего пояснять. В тот же день Антона арестовали.

Только от адвоката Виктория узнала, что полицейские нашли у ее сына сверток с наркотиками. Сразу после задержания Антона его ногти и кровь отправили на экспертизу. Результаты тестов на наркотики были отрицательными, отпечатки пальцев со свертков не брали. Никаких доказательств того, что Реутов употреблял наркотики или был причастен к их сбыту (например, контрольная закупка, показания свидетелей и другое) в материалах уголовного дела нет. Зато есть заключение экспертов, которые признали Реутова, с детства состоявшего на учете в психоневрологическом диспансере, невменяемым и нуждающимся в принудительном психиатрическом лечении.

С этим заключением, а также показаниями задержавших Антона полицейских дело отправили в суд. Реутова обвинили в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Обвинение строится исключительно на показаниях трех сотрудников полиции, которые заявляют, что Антон по дороге в участок добровольно признался им в хранении и сбыте наркотиков и сообщил, что имеет наркотики при себе.

Легкость, с которой наши правоохранители рушат семьи и судьбы людей, уже не удивляет

Когда в судебном заседании я, как адвокат Антона, поинтересовался у полицейских, разъясняли ли ему так называемое "правило Миранды", которое несколько лет назад введено в российский закон "О полиции" по примеру американского (разъяснять до задержания лицу его права, в том числе право отказаться от объяснений, право на телефонный звонок и т. д.), они смотрели на меня с неподдельным удивлением и непониманием. Судья откровенно скучала. Молодая девушка-гособвинитель, просившая освободить Антона от уголовного преследования как невменяемого и отправить его на принудительное лечение, в тот момент, когда я упомянул о презумпции невиновности, начала морщиться, отводить глаза и ерзать на стуле.

Реутов в заключительном слове повторил свои показания о том, что никаких наркотиков до задержания у него не было. Что он действительно состоит на учете в меддиспансере, но не считает себя больным и нуждающимся в лечении в условиях психиатрического стационара, полагая достаточным принимать препараты в домашних условиях. Суд Антона не услышал: поверил полицейским и прокурору.

Судья Рудакова отметила, что Реутов "совершил запрещенное уголовным законом деяние… покушение на совершение незаконного сбыта наркотических средств", но, поскольку "хроническое психическое расстройство" лишало его "возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", от уголовной ответственности Реутова следует освободить и направить на принудительное лечение. Можно было бы порадоваться – ведь Антону грозило от 10 до 15 лет лишения свободы, а его отправили в психушку и срок принудительного лечения будут устанавливать в больнице. Кто-то даже скажет: "Считай, оправдали". Но Антона не оправдали. Невиновного по факту человека не оправдали, а отправили на принудительное лечение!

Случай с Антоном Реутовым – достаточно типовой: легкость, с которой наши правоохранители рушат семьи и судьбы людей, уже не удивляет никого. Что это: обыкновенная жестокость, бессмысленный цинизм, упоение властью или профессиональная деформация?

Филипп Шишов – адвокат коллегии адвокатов "Презумпция"