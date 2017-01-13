Эколог, гражданин, политик. Эфир в 19.05

Алексей Яблоков, биолог, диссидент, защитник прав животных, лидер русских “зеленых”, основатель русского Гринписа. Народный депутат и государственный советник, автор книг о китах и дельфинах. Против ядерной энергетики: Чернобыльский проект. Академик Яблоков будет похоронен на Никольском кладбище.

Татьяна Овчаренко, руководитель "Школы активного гражданина" партии "Яблоко"; Владимир Чупров, руководитель энергетического отдела Гринпис России; Игорь Честин, директор Российского представительства Всемирного фонда дикой природы; Валерий Борщев, лидер правозащитной фракции “Яблока”, политик; Михаил Бочаров, директор центра стратегических исследований; Сергей Остроумов, доктор биологических наук , соавтор А.В. Яблокова; Галина Михалева, партия “Яблоко”.

Ведет программу Елена Фанайлова