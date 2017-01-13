В Вильнюсе открыт обелиск в память о погибших в январе 1991 года

В 26-ю годовщину антисоветского восстания в Вильнюсе открыт мемориальный обелиск. Его установили во дворе здания национального телевидения и радиовещания. 13 января 1991 года при штурме телебашни советскими войсками здесь погибли 15 человек, сотни получили ранения.

В памятной церемонии участвовали, вместе с сотнями горожан, президент Литвы Даля Грибаускайте и бывший спикер литовского парламента Витаутас Ландсбергис.

11 марта 1990 года Литва провозгласила независимость от Советского Союза, Москва посчитала этот акт антиконституционным.

Власти Литвы много раз пытались допросить бывшего президента СССР Михаила Горбачева по делу о штурме, но каждый раз российская сторона им в этом отказывала.