В Петербурге ширятся протесты против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Против передачи Исаакиевского собора Русской православной Церкви выступил Союз музеев Петербурга и Ленинградской области. В заявлении говорится, что в случае передачи собора церковным властям светский музей, один из самых успешных и популярных музеев страны, будет неминуемо уничтожен. При этом расходы на содержание, ремонт и реставрацию собора – от 300 до 500 миллионов рублей – лягут на городской бюджет. Музейные работники подчеркнули, что Исаакиевский собор является примером успешного взаимодействия Русской православной церкви с музейным сообществом. Они напомнили о подписанном в 2005 году «Соглашении между Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» и Петербургской Епархией о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса» - благодаря этому соглашению в соборе ежегодно проходит около 600 церковных служб, и одновременно собор – памятник ЮНЕСКО – посещают почти 4 миллиона туристов в год. В Союзе музеев считают нецелесообразным разрушать столь удачно сложившееся сочетание церковных и светских интересов.

Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров напоминает, что еще два года назад руководил «Музеем четырех соборов», из которых сегодня осталось два, поэтому он опасается, что вскоре Церковь захочет завладеть и Спасом на крови. Буров не представляет, кто сможет руководить разрушенным и разукрупненным музейным хозяйством, тревожится за судьбу музейного коллектива – 400 человек, многие из которых не смогут и не захотят работать под церковным началом.

В Петербурге развернута кампания «Исаакий городу», под петицией за сохранение нынешнего статуса собора подписалось уже более 160 тысяч человек. По словам одного из инициаторов кампании Полины Костылевой, цель петиции – оперативно отреагировать на слова губернатора Петербурга Георгия Полтавченко о том, что «все уже решено». По мнению Костылевой, собор принадлежит городу, а власть принадлежит народу, таким образом, петиция – это инструмент мягкого давления на власть, понуждения ее к диалогу с обществом.

О своем намерении пикетировать Исаакиевский собор в знак протеста против его передачи РПЦ заявили активисты Компартии «Коммунисты России», а также представители «Атеистов России». Вечером оппозиционные депутаты Законодательного собрания – Алексей Ковалев, Борис Вишневский, Максим Резник решили встретиться со своими избирателями у Исаакиевского собора и обсудить ситуацию. Казаки Петербурга уже заявили, что готовы разгонять все несанкционированные акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ.