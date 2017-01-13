Евросоюз выделит 7 миллионов евро на центры для беженцев в Белоруссии

Евросоюз выделит Белоруссии около 7 миллионов евро на строительство центров для беженцев из России, Украины и Сирии. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как сообщает издание Тageszeitung, будут построены центры открытого и закрытого типа, рассчитанные на 30-50 мест каждый. В них, кроме прочего, будет оказываться психологическая и врачебная помощь. Автор издания связывает решение европейских властей с большим количеством беженцев из Чечни, пытающихся попасть в Евросоюз через белорусско-польскую границу.

В августе 2016 года сотни чеченцев разбили лагерь в Бресте с требованием визита польского генконсула. Несколько тысяч чеченцев пытались выехать из Белоруссии в Евросоюз, чтобы получить убежище. Некоторые из них рассказывали о притеснениях со стороны чеченских властей.