Сербия задержала подозреваемых в причастности к заговору в Черногории

Глава МВД Сербии сообщил о задержании двух человек в связи с подозрениями в их причастности к попытке государственного переворота в Черногории. Министр подтвердил корреспонденту RFERL, что речь идёт о Предраге Боджичевиче и Неманье Ристич, которые, как считает следствие, пытались свергнуть правительство Черногории после получения им в декабре 2015 года приглашения вступить в НАТО.

Власти Черногории ранее призывали Сербию арестовать и выдать Подгорице двоих задержанных – для предания их суду за причастность к попытке свержения государственной власти в октябре 2016 года.

Неманья Ристич стал широко известен после опубликования в конце прошлого года фотографии, на которой он стоит рядом с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время одного из визитов высшего российского дипломата в Белград.

Ранее главный прокурор Черногории назвал имена двоих российских граждан – Владимира Попова и Эдуарда Широкова, – подозреваемых в организации попытки переворота в Подгорице.