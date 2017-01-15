Записки о характерах и городах. Эфир в 18.05

Документальное кино, пространства, путешествия, судьба. Москва Натальи Горбаневской: Красная площадь, институт Сербского, дворик и дом, откуда она эмигрировала. Ереван шестерых музыкантов: тайные богемные карманы, площадь Азнавура, кинотеатр "Москва", памятник Ленину в частном дворе, старый Ереван и район Шенкавит, джазовые клубы; воспоминания о блокаде девяностых и память о геноциде. Москва и Памир певца и гастарбайтера Абдумамеда Бекмамадова, лауреата "Золотой маски" и героя спектакля "Акын-опера". "Долгая дорога беспонтовая" путешественников по русским и восточноевропейским городам: абсурд, ужас и юмор. Фильмы программы фестиваля "Артдокфест".

Режиссеры Ксения Сахарнова, соавтор фильма (с Кириллом Сахарновым) "Наталья Горбаневская: я не героиня"; Татьяна Данильянц, автор фильма "Шесть музыкантов на фоне города"; Анна Моисеенко, фильм "Песни Абдула"; Дмитрий Калашников, документальная трагикомедия "Дорога".

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова