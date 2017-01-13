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Новости

Иракская армия выбила ИГ из главного правительственнго здания в Мосуле

Мосул

Мосул

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Вооружённые силы Ирака взяли под контроль главное правительственное здание в Мосуле — административный центр провинции Ниневия, ранее занятый экстремистской группировкой "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России и ряде стран.

Как сообщает агентство Reuters, исламистов также вытеснили сразу из нескольких важных зданий на востоке города: освобождены резиденция губернатора, совет по управлению провинцией и Университет Мосула.

Мосул с 2014 года занят группировкой "Исламское государство". Массированное наступление на город официально началось 17 октября​. Его штурмуют иракские военные, шиитское ополчение и отряды иракских курдов. Поддержку с воздуха им оказывает международная коалиция во главе с Соединенными Штатами.

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