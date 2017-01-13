В Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ

В Санкт-Петербурге более тысячи человек пришли к Исаакиевскому собору, чтобы потребовать сохранить его прежний статус — музея и памятника мирового значения. Сначала люди собрались у ступенек собора, но там оказалось тесно, так что полицейские попросили перейти в сквер напротив храма. Акция проходила в виде встречи с депутатами Законодательно собрания — Максимом Резником от Партии роста, Алексеем Ковалевым от "Справедливой России" и Борисом Вишневским от "Яблока". Вместе с ними на вопросы горожан отвечал координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

У Исаакиевского собора стояло несколько полицейский машин, три автозака и автобус, рядом находилась группа мужчин, одетых как казаки. Пришли и активисты НОД ("Народно-освободительного движения"), которые встали в одиночные пикеты в защиту передачи собора Церкви. Один из их плакатов призывал изгнать как бесов сторонников сохранения Исаакиевского собора в качестве музея. Но на этот раз активисты НОД чувствовали себя неуютно, к ним то и дело подходили демократически настроенные пожилые женщины и стыдили их за то, что те, по их мнению, "позорят православную веру".

Многие из пришедших к Исаакиевскому собору выражали уверенность в том, что церковные иерархи борются за собор исключительно из-за дохода, который он приносит, люди требовали отставки губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, напоминая о том, что это назначенный губернатор, которого они не выбирали.

Депутат Алексей Ковалев выражал возмущение по поводу того, что многие храмы города находятся в плачевном состоянии, что губернатор, например, отказывается выделить несколько десятков миллионов рублей на восстановление Рождественской церкви и, в то же время, выбрасывает из бюджета города 800 миллионов — именно таков годовой доход Исаакиевского собора, идущий на его содержание и реставрацию. По мнению Ковалева, доходы Церкви от музейной деятельности будут незаконными.

В конце акции Ковалев, Вишневский, Резник и Пивоваров подписали совместную заявку на проведение протестного митинга 28 января. Максим Резник убеждал людей, что теперь многое зависит от того, сколько народу придет на митинг: по мнению депутата, на чиновников действуют только большие числа.