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Новости - мир

Дания увеличит расходы на оборону из-за российских ПРО

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Дания увеличит военные расходы из-за размещения Россией систем противоракетной обороны в Калининградской области. Об этом заявил министр обороны страны Клаус Хьорт Фредериксен

В интервью местным СМИ глава датского минобороны подчеркнул, что Дания не может нарастить военные расходы до 2 процентов своего ВВП, к чему её равнее призывали партнёры по НАТО.

В октябре прошлого года Россия перебросила в Калининградскую область ракетные комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные системы С-400. В Государственном департаменте США заявили, что действия Москвы подрывают безопасность в Европе.

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