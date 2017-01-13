Палата представителей США разрешила Маттису стать главой Пентагона

Нижняя палата Конгресса США – палата представителей – приняла закон, разрешающий отставному генералу Джеймсу Маттису быть гражданским министром обороны. В ближайшее время документ отправят на подпись президенту Бараку Обаме.

Согласно американскому законодательству, глава Министерства обороны не должен состоять на действительной службе в течение семи лет до назначения. Данная норма позволяет отделить гражданское руководство Пентагона от военного руководства Вооруженных сил США. В последний раз подобное исключение было сделано для генерала Джорджа Маршалла в 1950 году.

Генерал в отставке Джеймс Маттис до 2013 года занимал пост начальника Центрального командования США, которое отвечает за Ближний Восток и Центральную Азию. До этого он командовал морской пехотой во время войн в Афганистане и Ираке. Во время слушаний по утверждению его кандидатуры в четверг Маттис говорил о давлении на Россию и обвинял Москву в кибератаках на Соединённые Штаты.