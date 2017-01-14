Комитет защиты прав журналистов поддержал телеканал "Дождь"

Украинские власти должны немедленно отменить распоряжение о запрете вещания на территории Украины российского независимого телеканала "Дождь", заявил Комитет защиты прав журналистов.

Нина Огнянова, координатор программ Комитета защиты прав журналистов по странам Европы и Центральной Азии заявила, что "Украина должна немедленно отменить распоряжение о запрете вещания российского телеканала "Дождь", так как оно лишает русскоязычную телеаудиторию Украины возможности знакомиться с передачами СМИ, представляющего точку зрения, отличную от СМИ, подконтрольных российскому государству.

В публикации на сайте комитета отмечается, что Совет по радио и телевещанию Украины поручил провайдеру "Воля" прекратить вещание "Дождя" к середине февраля.