8 конгрессменов намерены бойкотировать инаугурацию Трампа

Восемь американских конгрессменов намерены бойкотировать церемонию вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Некоторые их них полагают, что победить на выборах ему помогла Россия.

В интервью телеканалу NBC, которой выйдет в эфир 15 января, член Палаты представителей, ветеран движения за гражданские права, демократ Джон Льюис заявил, что не считает Трампа законно избранным президентом. Касаясь сообщений о разведданных, указывающих на вмешательство России в ход выборов в США, Льюис выразил мнение, что именно это способствовало поражению кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Другие законодатели, не желающие присутствовать на инаугурации, приводят в качестве доводов "неуважительные" высказывания Трампа о женщинах, социальных меньшинствах и иностранцах.

Активисты движения за гражданские права начинают неделю протестов перед инаугурацией Трампа 20 января. Лидер "Национального действия" Эл Шарптон заявил, что в субботу в Вашингтоне состоится марш, в котором в том числе примут участие сторонники его движения, а также Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и объединения "Национальный совет "Ла Раса".

По словам Шарптона, цели марша - не допустить, чтобы новая администрация отказалась от реформ в области избирательного права, социального обеспечения и медицинского страхования и уголовного права, а также не ужесточала меры против иммигрантского сообщества.



