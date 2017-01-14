Спецслужбы ФРГ: Москва пытается подорвать отношения ЕС с США

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США. Совместный доклад представлен правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием PsyOps ("Психологические операции").

Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии российской пропаганды, якобы была похищена и изнасилована арабскими беженцами. Как пишет издание Spiegel Online, BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему германского бундестага весной 2015 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 12 декабря заявил, что "вопрос отражения кибератак - один из ключевых в нынешней повестке дня". В связи с предстоящими в этом году парламентскими выборами в Германии, Столтенберг заявил о непримелемости любых попыток вмешательства или оказания влияния на национальные выборы в странах-членах НАТО.