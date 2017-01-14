В Москве активисты провели акцию в поддержку политзаключенных

В Москве 14 января гражданские активисты провели акцию в поддержку политзаключенных, в частности за освобождение Ильдара Дадина. Правозащитный портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на очевидцев и участников акции сообщает, что вскоре после начала "народного схода" полиция стала задерживать собравшихся.

Один из задержанных, Владимир Залищак написал в твиттере, что доставленной в автозак женщине стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. Всего на акцию, по оценке Залищака, собрались около 50 человек.

Ильдар Дадин был первым в России осужден за неоднократное нарушение правил проведения митинга. В ноябре 2016 года он пожаловался на пытки в карельской колонии. ФСИН объявила, что проверила жалобы Дадина, но не нашла им подтверждения.