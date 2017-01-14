В Сирии джихадисты начали крупное наступление в Дейр аз-Зуре

На востоке Сирии силы террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ") начали в субботу новое крупное наступление на позиции правительственных войск в городе Дейр аз-Зур.

Сирийское государственное телевидение передаёт репортажи о ракетных обстрелах и атаках боевиков со стороны северо-западной части города и с других направлений. Бои идут прямо на улицах, а также в районе военного аэродрома, который контролируют силы режима Башара Асада. В ответ они наносят удары с воздуха.

Согласно данным сирийских гражданских активистов, нынешнее наступление "ИГ"- самое крупное в Дейр аз-Зуре за последний год. Согласно тому же источнику, перед началом операции джихадисты получили подкрепление, в том числе большое количество боеприпасов и топлива.

"ИГ", которая контролирует большую часть провинции Дейр аз-Зур, с 2014 года пытается взять её столицу под полный контроль. Правительственные силы выдержали осаду благодаря поставкам вооружений через военный аэродром, а также гуманитарной помощи, которую сбрасывают с самолётов.

