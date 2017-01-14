Полиция разогнала акцию в защиту политзаключенных

В Москве 14 января гражданские активисты провели акцию в поддержку политзаключенных, в частности, за освобождение Ильдара Дадина, а также с требованием согласовать "Антикризисный митинг". Портал "ОВД-инфо" сообщает, что вскоре после начала пикетов полиция задержала более 40 человек. Мероприятие не было согласовано с городскими властями. Среди задержанных — активисты Марк Гальперин, Александр Макаров и председатель Фонда содействия охране окружающей среды "Спаси Кусково" Владимир Залищак. Он написал в твиттере, что доставленной в автозак женщине стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. По словам очевидцев, задержания прошли с применением силы. Активистов доставили в ОВД по Басманному району. Ильдар Дадин был первым в России осужден за неоднократное нарушение правил проведения митинга. В ноябре 2016 года он пожаловался на пытки в карельской колонии. ФСИН объявила, проверила жалобы Дадина, но не нашла им подтверждения.