Аббас: перенос посольства США в Иерусалим усугубит конфликт

Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим не поможет разрешению палестино-израильского конфликта, заявил глава Палестинской автономии Махмуд Аббас на открытии посольства Палестины в Ватикане.

После встречи с папой римским Франциском Аббас заявил, что Святой престол "полностью признал Палестину как независимое государство". Лидер Палестины призвал остальные страны последовать примеру Ватикана.

В 1995 году Конгресс США принял закон о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим, но дипмиссия осталась в Тель-Авиве из-за спорного статуса города. В декабре советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй допустила перенос посольства после его инаугурации.

В настоящее время в Вашингтоне считают, что Иерусалим после окончания британского мандата в 1948 году не принадлежал ни одному из государств, и статус города будет определен только после подписания мирного договора.