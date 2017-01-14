Полиция прервала спектакль Театра.doc из-за сцены самоубийства

В Санкт-Петербурге полиция прервала представление Театра.doc из-за сцены самоубийства героини. Задержаны режиссер Всеволод Лисовской и актриса Марина Карлышеева. Об этом в фейсбуке сообщил художественный руководитель театра Михаил Угаров. По его словам, задержанных позднее отпустили и спектакль продолжился.

По сценарию спектакля актриса, стоя на балконе, угрожала самоубийством. Полицейские, патрулировавшие улицу, задержали женщину, чтобы предотвратить суицид.

Как следует из описания на сайте театра, действие спектакля "Неявные воздействия" происходит не на сцене, а в городском пространстве. Представление может происходить на улице, в заброшенном доме или метро. Зрителям сообщают место проведения спектакля уже после приобретения билетов.