Франсуа Фийон официально стал кандидатом в президенты Франции

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон официально стал кандидатом в президенты от правоцентристской партии "Республиканцы". Выступая перед делегатами, Фийон пообещал последовательно отстаивать свою программу. Об этом сообщает Международное французское радио.

Выборы президента Франции пройдут весной 2017 года. Недавние соцопросы показывают, что Фийону удастся пройти во второй тур, где, вероятно, он будет бороться за пост главы государства с лидером ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Фийон выступает за тесные отношения с Россией и готов рассмотреть вопрос о снятии с Москвы санкций и сотрудничать с ней в Сирии. Он неоднократно критиковал политику Соединенных Штатов. Фийон, кроме прочего, представляет консервативную французскую провинцию и выступает против однополых браков.