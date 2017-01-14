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Новости

Россия и Украина провели военные учения в 400 километрах друг от друга

Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф"

Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф"

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Украина и Россия провели военные учения в четырехстах километрах друг от друга. Об этом сообщают Министерства обороны обеих стран.

Киев протестировал подразделения противовоздушной обороны в Херсонской области – недалеко от административной границы с аннексированным Россией Крымом. Особенностью учений было выполнение подразделениями ПВО заданий в любое время суток.

Ранее Москва разместила в аннексированном Крыму - в районе Феодосии - дополнительные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

В субботу, 14 января, они заступили на боевое дежурство. Российская ракетная система позволяет одновременно сопровождать и уничтожать до трехсот воздушных и наземных целей.

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