Турция завершила строительство стены на границе с Ираком и Сирией

Турция построила на границе с Ираком и Сирией бетонную стену длиной более 300 километров, сообщает агентство Anadolu. Вдоль ещё 190 километров границы было установлено ограждение из колючей проволоки.

По информации турецких властей, в 2016 году было предотвращено почти 60 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Большинство нарушений произошло на турецко-сирийской границе. Строительство стены началось в конце 2015 года.

В начале 2017 года СМИ сообщали о планах построить стену на границе с Ираном и Арменией. Армянско-турецкая граница закрыта с 1993 года, у стран нет дипломатических отношений.