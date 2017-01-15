Премьер-министр Польши приветствовала прибытие солдат США

Премьер-министр Польши Беата Шидло и другие представители высшего руководства страны вечером 14 января приветствовали американских солдат, прибывших в Польшу. Военнослужащие союзной армии прибыли в рамках планов НАТО по укреплению безопасности восточных границ Североатлантического союза на фоне действий России в этом регионе.

Церемония встречи американских войск состоялась в городе Жагань, вблизи границы с Германией. Глава правительства Польши заявила, что на пути к укреплению безопасности Польши сделан большой шаг. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич обратился к американским солдатам со словами "Мы ждали вас десятки лет".

В Польше, согласно планам НАТО, должны быть размещены около 3,5 тысяч военнослужащих союзных армий. В страну прибывают около тысячи единиц военной техники - танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и самоходные артиллерийские установки Howitz.