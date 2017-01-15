В Париже проводится конференция по урегулированию на Ближнем Востоке

В Париже открылась международная конференция по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта. Представители 70-ти государств и организаций прибыли на форум.

Палестинская сторона приветствовала конференцию, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отказавшийся присутствовать в Париже, выразил опасения, что форум станет "антиизраильским".

Последний раунд переговоров о мире между Израилем и палестинцами завершился безрезультатно в апреле 2014 года после девяти месяцев дискуссий.

Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Париж для участия в конференции, а представители администрации избранного президента США Дональда Трампа не приехали.

Статус Иерусалима - один из наиболее сложных вопросов. Дональд Трамп во время избирательной кампании обещал признать этот город столицей Израиля и перевести в Иерусалим посольство США из Тель-Авива.