В Москве в год 100-летия революции пройдёт олимпиада "Свеча памяти"

Русская православная церковь совместно с властями Москвы проведёт школьную олимпиаду посвящённую "памяти новомучеников", сообщает "Интерфакс". Олимпиада получила название "Свеча памяти" и приурочена к 100-летию октябрьского переворота 1917 года. По словам организаторов, основная цель олимпиады – это духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников.

Ранее в российских школах планировали ввести "Основы православной культуры" как основной предмет, но эта инициатива была приостановлена. В качестве альтернативы в части школ стали преподавать предмет "Истоки".

В конце прошлого года родители одной из московских школ обратились в Генпрокуратуру с жалобой на религиозную пропаганду в школах. Родители просили убрать предмет "Истоки" из программы. По их словам учебник написан безграмотно и пропагандирует только православие. Вот одна из цитат из учебника: "Терпение, молитвы и труд — все перемогут, все перетрут".

Прибыль издательства "Истоки" от продажи учебников за пять лет составила 22,5 млн. руб. По результатам опроса Общероссийского народного фронта, 32 процента родителей сообщили, что им пришлось потратить на учебники для одного ребёнка от 600 до 4500 рублей на 2015-2016 учебный год.