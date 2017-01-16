Хирург экономических наук

Гайдаровский форум в этом году прошел в восьмой раз, но, кажется, еще никогда содержание дискуссий, которые на нем велись, не казалось комментаторам настолько оторванным от реальности, а заявленные темы – настолько далекими от идей человека, в чью честь это мероприятие названо.

Oleg Kozyrev

нигде так последовательно не изгоняют из экономики гайдаровские принципы и идеи, как на гайдаровском форуме

Юлия Галямина

Читаю программу Гайдаровского форума и ощущаю, что попала в параллельную реальность. Роль правовой системы в устойчивом развитии, инновационные регионы, контроль и аудит,сотрудничество бизнес-государство-общество, устойчивый экономический рост, инвестиции в здравоохранение, инфраструктурный каркас России... и особенно умиляет "приоритеты конкурентной политики", ведёт Игорь Шувалов. Хочется спросить, что они там курят, что у них настолько изменённая реальность, и давно ли они хотя бы смотрели на улицу из окошка своего персонального аэроплана.

Пс. Нашла секцию "эколого-экономическое развитие территорий". Хочу, чтобы ее вёл Марат Хуснуллин. Вполне.

ППС. Это все не имеет к либерализму никакого отношения. Это имеет отношение к лицемерию.



Общую картину дополнило выступление президента байкерского клуба "Ночные волки".

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Konstantin Siniushin

Байкер Хирург выступает сегодня на гайдаровском экономическом форуме, который посвящен поиску рецептов выхода национальной экономики из кризиса. Это все что вы все всегда хотели знать про пробитое дно, но раньше просто не знали у кого спросить...:-)

Grigory Nekhoroshev

Хирург на Гайдаровском форуме. Никогда не сомневался, что этим всё и закончится)

Кирилл Шулика

Какое-то издевательство над памятью Гайдара.

Ну хотя оппоненты форума, так сказать, еще вчера говорили, мол, вы бы еще Хирурга пригласили...

Виктор Шендерович

По семейным обстоятельствам на некоторое время выпал из новостной ленты. Возвращаюсь - а у вас тут байкер Залдостанов выступает на Гайдаровском форуме.

Впрочем, пить боржоми было поздно уже давно.

Тамара Кандала

Ага. А бедный Гайдар в гробу на мотоцикле катается.

Алексей Навальный

Вчерашний мой ругательный пост про "гайдаровский форум" потерял всякий смысл. Потому что сегодня на форуме выступает байкер Хирург и надо уже не ругаться, а получать удовольствие от наблюдения, взяв в руки пакет с попкорном.

Как кто-то метко написал в твиттере: новое поколение системных либералов.

Было бы реально круто увидеть панельную дискуссию: Хирург, Чубайс, Мау и Кудрин.

У такой панели, кстати, был бы дополнительный плюс: покойный Е.Т. Гайдар не вращался бы в гробу медленно (как сейчас), а нарастил бы скорость оборотов до такой, что можно было бы обеспечить электричеством всё мероприятие, включая подсветку пионерского значка, прикрепленного на шапочке уважаемого панелиста.

Mikhail Sokolov

Гайдар (не) вовремя покинул мир. Он не увидел Хирурга рядом с Чубайсом и Мау...

Фотографии и видео усилили сюрреалистическое впечатление.



В приглашении Хирурга при желании можно было найти некоторую логику.

Alexander Baunov

Путин прислал на гайдаровский форум доктора

Maxim Sokolov

В связи с явлением А. С. Залдостанова на Гайдаровском форуме.

Прибегают ли при шоковой терапии к услугам хирурга?

Serge Sharov-Delaunay

У меня только один вопрос: почему на Гайдаровский форум пригласили Хирурга, а не психиатра?



Но большинство комментаторов пришли к выводу, что Калабуховский дом пропал окончательно.

Александр Тимонич

Выступление байкера Залдостанова на экономическом форуме - это край.

Дальше - только Михаил Задорнов (ангажированный сатирик, не банкир). Или Хрюша со Степашкой.

Andrei Desnitsky

Ожидаем научного доклада Цорионова-Энтео на заседании Российской академии наук и сольной партии Кирила Фролова в "Лебедином Озере" в Большом.

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Vladislav Snegovoi

Сначала конь стал гражданином Рима, затем сенатором и, наконец, кандидатом на пост консула.

И только после этого он стал участником Гайдаровского форума.

Алексей Беляков:

Новым настоятелем Исаакиевского собора назначен байкер Хирург. Мэрил Стрип в знак протеста вышла из пен-центра.

Сергей Медведев:

если бы Хирург не пришел на гайдаровский форум, там выступали бы солдаты НАТО (с)

Maxmet Talzak:

На следующем экономическом форуме, с докладом выступит Алексей Панин.

Александр Морозов

вчера на форуме Гайдара

кремлевский байкер выступал

он толковал "идею дара",

а торг и прибыль - отрицал.

он нас учил: сто два гектара

когда тебе достались в дар,

то пой, звени, моя гитара,

концерт в Крыму наш встречный дар.

Он, видимо, прочел Делеза.

А, может, и святых отцов...

И Кудрин, смахивая слезы,

сказал: "Ты прав в конце концов..."

Alexander Osovtsov

Думаю, что выступление байкера Хирурга на "Гайдаровском форуме" - не эксцесс и даже не симптом того, что происходит с форумом и его организаторами. Это просто закономерный факт, следующий из мейнстрима изменения российского общества и превосходно укладывающийся в саму логику этого процесса, которая с неизбежностью приводит к появлению арийской физики, теории вечного льда, Трофиму Лысенко, возне КГБ СССР с Джуной, и прочим братьям Лаутензак. Финальный аккорд обычно - Анненербе ищет в Шамбале вундерваффен. Но немножко не успевает.

Кирилл Шулика

Что касается появления Хирурга на Гайдаровском форуме, то его не надо рассматривать в отрыве от реализации ФЦП "Больше ада". На Московском экономическом форуме выступал Гиркин, на Гайдаровском форуме Хирург.

Мы-то где-то возмутимся, где-то посмеемся и забудем, благо информационных поводов, на которые мы переключим свое внимание, появляется много и часто. Но я напомню, что форумы экономические. То есть всякие там инвесторы за ними следят, как иностранные, так и российские. Российские вот вкладывают уже чуть ли не в китайские футбольные клубы, например. А все почему? Потому что то Гиркин, то Хирург, то Албин рассказывает инвесторам про Сталина. Кстати, скоро они в альтернативу Гайдаровскому сделают Сталинский экономический форум. И меня оно совершенно не удивит. Правда, при этом я не знаю ни одного человека, который готов инвестировать в Россию какие-то приличные суммы. И не надо говорить, что это у меня круг общения такой. В начале нулевых, скажем, я таких людей знал.

И в принципе главная санкция против России или антисанкция, как хотите, это то, что меня не удивит возможный Сталинский экономический форум.

Некоторым комментаторам кажется, что другим участникам форума следовало заявить протест против выступления Хирурга – или хотя бы заставить его соблюдать правила приличия.

Ekaterina Vinokurova

А участники форума не хотят выразить организаторам протест против появления на нем человека, не знающего о том, что в помещении снимают шапочку?

Кто Хирурга позвать додумался-то?



Рыклин Александр

"Президент мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов, также известный своим прозвищем Хирург, стал участником одной из панельных дискуссий третьего дня Гайдаровского форума"...

После чего форум в знак протеста покинули известные либеральные экономисты. Такие, как Игорь Шувалов, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Анатолий Чубайс, Антон Силуанов и многие другие.... К ним бы несомненно присоединился и Алексей Улюкаев, но в силу определенных обстоятельств...

Нет?... Не покинули?... Это я фантазирую? А странно, правда? Или ни фига не странно?

Александр Коляндр:

Интересно, кто этого клоуна туда протолкнул выступать, и как от этого конфуза отмываться Мау?

Николай Травкин

Было бы очень справедливо и гуманно по отношению к памяти Егора Гайдара, чтобы тому человеку, который додумался пригласить на форум его имени Хирурга, именно этот хирург сделал операцию на мозге…

Кох Альфред

Я принимал непосредственное участие в создании Фонда Гайдара. Активно занимался формированием целевого капитала. Уговорил многих своих друзей сделать пожервования в фонд. Суммы, которые я насобирал исчисляются миллионами долларов.

Также с самого начала я был председателем Совета по использованию целевого капитала и членом Координационного Совета.

Еще осенью я вышел из всех органов управления Фондом. Слава Богу! Я не имею никакого отношения к появлению Хирурга на гайдаровском форуме.

Но одна мысль меня тревожит: те, кто по моей просьбе делали пожертвования в этот фонд, сделали бы их, если бы знали, что через шесть лет после его создания в мероприятиях, организованных этим фондом, будет участвовать Хирург?

Сдается мне, что у них были другие представления о задачах фонда... Ведь дать деньги Залдостанову или как-то иначе сделать ему рекламу они могут напрямую, а не так заковыристо. Тем более - сейчас. А фонд, вроде бы, должен заниматься другими вещами? Нет?

Воистину со стороны как-то виднее, что страна сходит с ума... Даже самые вменяемые ее граждане... Они сами не замечают как опускается общая планка вменяемости. И вот уже Хирург у них на форуме - вполне приемлемый перфоманс...

Это как с закрытием "Дождя" в Украине. Безусловно, "Дождь" - чемпион по свободе слова в России. Но это соревнование типа параолимпийских игр. "Дождь" - чемпион среди инвалидов. На Олимпиаде со здоровыми спортсменами ему делать нечего...

Впрочем, многим показалось, что выступление председателя байкерского клуба только украсило форум.

Ivan Trefilov

Приглашение байкера Залдостанова-Хирурга всего лишь на заключительный день Гайдаровского экономического форума – явный промах организаторов. Нужно было его в первый день выпускать, в пару к премьеру Дмитрию Медведеву. Тогда было бы более точное представление о России, ее экономике, да и о самом форуме в его нынешнем виде.

В следующем году, я думаю, так и будет уже

Grigorii Golosov

До нынешнего года меня всегда приглашали на Гайдаровский форум, но я не ездил. Я вообще мало куда езжу. А в этом году не пригласили, зато пригласили Залдостанова. Они и пришел. Никакой закономерности, кроме сугубо имперсональной / общеполитической, я тут, естественно, не вижу. Но должен признать, что для повышения узнаваемости Гайдаровского форума среди пользователей соцсетей он оказался полезнее, чем десяток персонажей вроде меня.

Сергей Шелин

Каждый согласится, что явление Хирурга на Гайдарфорум немало способствовало прославлению и назревшему обновлению этого мероприятия. Что же до наивных вопросов - а не привнесет ли это легкий привкус морального ущерба, то ясно же, что не принесет. Все всё понимают правильно. "Пощечину называют просто шлепком"

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Есть и мнение, что ничего ужасного в участии Залдостанова не было.

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Sergey Markov

Гайдаровский форум. Появление на нем Хирурга Залдостанова вызвало всеобщее внимание. Он оказался самой яркой звездой, затмив и Медведева и Кудрина. Странно? Кстати, Хирург выступал по своей теме, на узком семинаре, создание туристических кластеров по военно патриотической тематике. Так почему такое внимание? Вы были на Гайдаровском фоуме? Я был и мне понятно, что на самом деле происходит, почему такой крик по поводу Хирурга. Сейчас идет все больше борьба между антисистемной прозападной оппозицией, типа Навального, - и системными либералами типа Кудрина, Мау, Грефа, Чубайса. "Сислибы" принимают Путина как данность, работают с ним 15 лет, и надеются что им через Путин удастся реализовать свою программу, которую они и обсуждают на Гайдаровском форуме. А антисистемщики реализуют западный проект свержения Путина путем российского Майдана, и очень не довольны, что "сислибы" помогают Путину править, а не им свергать Путина. Поэтому антисистемщики и организовали эту атаку на Гайдаровский форум. А вы, друзья, определитесь, кто вам ближе, - Чубайс с Кудриным или Навальный с Ходорковским. Потому что именно сторонники Навального и Ходорковского организуют сейчас атаку на Гайдаровский форум из-за Хирурга. Внимательнее. Не участвуйте по простоте в чужих информационных войнах.

Борис Межуев

Союз Хирурга и Кудрина привел в бешенство альянс Навального и Ходорковского. А третьего - я так понимаю - уже не дано.

По случаю выступления на форуме русская служба Би-Би-Си взяла у Залдостанова интервью, из которого можно узнать, как Хирург представляет себе способы вывода российской экономики из кризиса.

Би-би-си: А мы-то сами потянем Крым? Учитывая то, что нас всё обкладывают санкциями?

А.З.: Ты хочешь сказать, что мы его бросим, что ли? Бросим людей?

Би-би-си: Экономика России от этого ухудшается.

А.З.: Слушай, пусть что хочешь ухудшается. Зубами будем грызть, ползти будем, пусть ноги нам оторвет, но никто никого не предаст.

Би-би-си: Даже если люди в России будут жить условно в десять тысяч раз хуже, все будут за Крым?

А.З.: Нет цены предательству. Никогда Крым и народ Крыма мы не предадим.

Би-би-си: Вы-то точно нет, а основная масса населения?

А.З.: Я думаю, что в краткосрочной перспективе у нас будут из-за этого трудности. Но мы сожмем зубы и эти трудности преодолеем. А в долгосрочной перспективе санкции - это хорошо. Надо надеяться на себя, надо пересматривать свою экономику. Но были времена и похуже на Руси-матушке, и мы все равно выстояли!

Высказался Александр Залдостанов и по поводу Трампа.



Alexey Kovalev

Не одобряю такое, потому что полностью ответ Хирурга, вынесенный в заг у Бибиси, звучит так:



Би-би-си: И все-таки, говорят, что нас очень тормозят санкции. Как вы думаете, теперь, когда президентом США избран Трамп, их отменят?



А.З.: Да не думаю. Он заложник ситуации и окружения, в котором находится. Трамп для России - это такая новогодняя сказка, в которую каждый русский человек хотел бы поверить. Сильный парень Трамп победил старуху Изергиль и Кощея Бессмертного. Мы все хотели бы верить, что с его приходом что-то стратегически изменится. Но на самом деле вряд ли что-то сильно поменяется. Америка - это культ, это религия, и от того, что там поменялись жрецы, ничего не изменится. Трамп будет делать всё, чтобы Америка была сильным государством. Разговаривать с Америкой на равных мы сможем только тогда, когда сами будем сильными.

Но есть одно большое "но". Личность играет большую роль в истории. Я считаю, что Трамп - та личность, которая если и не уберет извечное соперничество, то может убрать злобу и ненависть, которые в этом соперничестве присутствуют. Если бы пришла старуха Изергиль, то злобы в отношениях было бы больше.

На фоне выступления Хирурга померкла дискуссия, которая должна была стать настоящим гвоздем конференции – спор между "инноватором" Чубайсом и "традиционалистом" Грефом, начало которому было положено еще год назад. Обзор этой дискуссии публикует в платном разделе бывший "Слон", а Анатолий Чубайс отозвался о ней так:

Anatoly Chubays

Наша дружеская дискуссия с Германом Грефом на Гайдаровском форуме в отношении чистой энергетики показала, насколько полезны такие форматы. При различии в деталях мы ещё раз подчеркнули совпадение по фундаментальному вопросу: важности развития инновационной экономики, в том числе такой ее части, как энергия солнца и ветра.

Уже не вызывает сомнений, что чистая энергетика в ближайшем будущем достигнет сетевого паритета с традиционными источниками. Это означает, что если мы не будем всерьез заниматься этим направлением, то упустим время, упустим интеллектуальный потенциал, и в будущем энергию нам придётся покупать.

Но я понимаю и всю важность информационной части инноваций, которой занимается Греф. Банк сегодня это, в первую очередь, it-система. Посмотрите, насколько выросла капитализация Сбербанка под его управлением. В конце прошлого года Сбербанк становился самой дорогой компанией России. Можно было бы представить это лет 10 назад? Если выбранные Грефом технологические решения позволили увеличить стоимость актива на миллиарды долларов, это говорит о роли личности в инновационном процессе.

Поэтому, при всех тактических расхождениях и даже благодаря им, прошедшая дискуссия имеет для меня большую ценность. Тем более, по взаимному признанию, к концу сессии наши точки зрения стали заметно сближаться.