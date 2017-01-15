Китай предупредил США о невозможности переговоров о статусе Тайваня

Политика одного Китая остаётся непреложным политическим принципом Пекина и не может быть предметом переговоров – c таким предупреждением в адрес Вашингтона выступило министерство иностранных дела Китая.

В последнее время, как считают в Пекине, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно давал повод беспокоиться относительно намерений Вашингтона развивать отношения с Тайванем.

В заявлении МИД Китая от 15 января подчёркивается, что "в мире есть только один Китай, а единственным законным правительством Китая является коммунистическое правительство, находящееся в Пекине. Министерство иностранных дел КНР вновь заявило, что Тайвань - это регион, неотделимый от территории Китая.