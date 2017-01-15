В США опровергли сообщение о встрече с Путиным в Рейкьявике

Помощники избранного президента США Дональда Трампа опровергли сообщения о планируемой встрече с президентом России Владимиром Путиным в Исландии во время его первой зарубежной поездки на посту главы Белого дома. Пресс-секретарь новой администрации американского президента Шон Спайсер заявил, что сообщения СМИ "не соответствуют действительности".

Ранее The Sunday Times со ссылкой на британских чиновников сообщила, что встреча глав России и США на высоком уровне состоится в столице Исландии Рейкьявике. По информации издания, темой переговоров должно стать сокращение ядерных вооружений. Другие СМИ, в частности Bloomberg, также писали о запланированной поездке Трампа спустя несколько недель после инаугурации.

Трамп, вступит в должность 45-го президента США 20 января. Во время предвыборной кампании он неоднократно заявлял о желании улучшить отношения с Россией, одобрительно отзываясь о её лидере Владимире Путине.

В 1986 году Рейкьявик был выбран местом встречи президента США Рональда Рейгана и генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. На нём была заложена основа современного процесса контроля над вооружениями.