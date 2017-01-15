Тереза Мэй опровергла сообщения СМИ о жёстком "Брекзите"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй опровергла сообщения СМИ о том, что британские власти выбрали сценарий так называемого "жёсткого Брекзита". Стратегию выхода из Евросоюза она пообещала представить во вторник, 17 января.

Как сообщал ранее телеканал Sky News, план Мэй предусматривает отказ от доступа к единому рынку Евросоюза, выход из Таможенного союза с Брюсселем, а также из-под юрисдикции Европейского суда. Взамен, утверждают СМИ, Соединённое Королевство ограничит свободу трудоустройства для граждан стран ЕС на своей территории.

В августе прошлого года Мэй пообещала превратить выход Британии из единой Европы в успех, заверив, что страна "не вернется в Евросоюз через чёрный ход". Ожидается, что процесс "Брекзита" будет запущен к концу марта 2017 года.