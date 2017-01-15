Депутат Бундестага выйдет из партии Меркель из-за миграционной политики

Известный немецкий политик, депутат бундестага Эрика Штайнбах объявила о выходе из партии Христианско-демократический союз, возглавляемой канцлером Ангелой Меркель. Штайнбах выразила несогласие с миграционной политикой правительства ФРГ. Она сохранит за собой парламентский мандат.

Парламентские выборы в Германии намечены на сентябрь 2017 года. По данным экспертов, выход влиятельного политика из правящей в ФРГ коалиции может привести к ослаблению германского истеблишмента и усилению правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", выступающей против приёма беженцев. Недавние опросы показывают, что после теракта в Берлине в декабре 2016 года рейтинг этого движения значительно вырос.

В 2016 году правительство Меркель неоднократно подвергалось критике за так называемую "политику открытых дверей", вследствие которой страна приняла более миллиона просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Несмотря на падающий рейтинг, канцлер отказалась менять миграционную политику.​