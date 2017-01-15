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Новости

Активисты "подарили" РПЦ достопримечательности Петербурга

Исаакиевский собор

Исаакиевский собор

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В Санкт-Петербурге активисты арт-группы "Родина" провели акцию "Передача" против перехода Исаакиевского собора под контроль Русской Православной Церкви (РПЦ). Об этом сообщает организация "Открытая Россия".

Активисты сфотографировались на фоне различных городских объектов Петербурга с баннером с надписью "в дар РПЦ" и символом креста. В число достопримечательностей, попавших в кадр, вошли Гостиный двор, цирк Чинизелли и река Фонтанка. Активисты не стали фотографироваться на фоне Исаакиевского собора, заявив, что власти города уже "подарили" памятник архитектуры Церкви без помощи петербуржцев.

10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о переходе Исаакиевского собора в ведение церкви. Решение властей подвергли критике политики, деятели искусства и простые жители города. На акции протеста перед собором выходили сотни человек. Ежегодно Исаакиевский собор посещают более трех миллионов туристов. При этом там проходят богослужения.

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