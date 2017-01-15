В Киеве неизвестные разрушили мемориальную доску Вацлаву Гавелу

В Киеве неизвестные разрушили мемориальную доску первому президенту Чехии Вацлаву Гавелу, установленную на одноименном бульваре. Таблицу забрали на ремонт, говорится на фейсбук-странице, "Бульвар Вацлава Гавела".

Доска была установлена меньше месяца назад. Неизвестные сорвали её нижнюю часть. По видимому, доску хотели сдать в пункт приема цветного металла, говорится на странице сообщества в социальной сети.

10 ноября прошлого года киевский бульвар, который ранее носил имя советского революционера Ивана Лепсе, был переименован в честь Вацлава Гавела. 16 декабря на этом бульваре открыли мемориальную доску, посвящённую первому президенту Чехии.

Вацлав Гавел – один из основателей диссидентского движения времен Чехословацкой Социалистической Республики и один из создателей нынешней модели чешской демократии и внешней политики. Он также известен как писатель и драматург.