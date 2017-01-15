Глава ЦРУ Джон Бреннан предостерёг Трампа от сближения с Россией

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан призвал избранного президента США Дональда Трампа быть осторожным с Россией. По его словам, Трамп не имеет полного представления о возможностях Москвы.

Бреннан также предостерёг избранного президента от необдуманных заявлений и постов в социальных сетях. Он подчеркнул, что "разговоры и твиты" миллиардера не способствуют защите национальных интересов Соединенных Штатов.

Трамп, вступит в должность 45-го президента США 20 января. Во время предвыборной кампании он неоднократно заявлял о желании улучшить отношения с Россией, одобрительно отзываясь о её лидере Владимире Путине.