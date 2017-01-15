Во Франции подросткам запретили покидать страну без согласия родителей

Власти Франции ввели запрет для несовершеннолетних на выезд из страны без письменного разрешения родителей. Об этом сообщает Международное французское радио.

Новые меры призваны помешать уехать в Ирак или Сирию молодым людям, подверженным влиянию радикальных исламистов. Запрет пересекать границу без разрешения родителей касается всех несовершеннолетних на территории страны, включая неграждан Франции. Запрет на заграничные поездки для несовершеннолетних без разрешения родителей уже существовал, но в 2012 году был отменён.

По информации агентства Франс-Пресс, французским спецлужбам известно о более чем полутора тысячах радикализированных подростков на территории страны. Сообщается также о 400 несовершеннолетних отправившихся из Франции в зону боевых действий в Сирию и Ирак.