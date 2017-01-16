Сербия пригрозила отправить войска в Косово из-за инцидента с поездом

Сербия оказалась "на грани вооруженного столкновения с Косово" после инцидента с поездом с надписью "Косово — это Сербия". Президент Сербии Томислав Николич пригрозил ввести войска в Косово в случае угрозы этническим сербам со стороны албанцев, сообщает Associated Press.

14 января Сербия отправила из Белграда в Косово поезд с надписями "Косово — это Сербия" на 21 языке, окрашенный в цвета сербского флага. Косовские пограничники остановили состав, после чего он вернулся назад в Сербию. Лидер Косово Хашим Тачи назвал произошедшее провокацией.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич обвинил косовские службы безопасности в попытке заминировать железную дорогу на пути состава и арестовать машиниста поезда. Власти Косово отвергли эти обвинения.

Бывший сербский автономный край Косово объявил о своей независимости в 2008 году. Сербия по-прежнему считает Косово своей территорией, хотя и вступила при посредничестве Евросоюза в диалог с косовскими властями.