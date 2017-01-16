Вице-президент США Джо Байден прибыл с визитом в Киев

Вице-президент США Джо Байден прибыл в Киев для переговоров с руководством Украины и выражение ему поддержки Вашингтона. Формальным поводом для визита стало 25-летия установления дипломатических отношений между США и постсоветской независимой Украиной.

Байден уже встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, после чего встречается с президентом Петром Порошенко.

После визита в Киев Байден направится в швейцарский город Давос для участия в мировом экономическом форуме.

Соединённые Штаты поддержали украинские реформы после протестных выступлений в Киеве 2013-2014 годов и смещения пророссийского президента Виктора Януковича. С тех пор Вашингтон инвестировал в Украину более 3 миллиардов долларов и ввёл санкции против Москвы в связи с российской аннексией Крыма и ролью России в конфликте на востоке Украины.