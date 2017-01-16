Закончился четвёртый сезон британского "Шерлока" - без всякого сомнения, одно из самых обсуждаемых культурных событий января.

Каждая из трёх серий (в России их транслировал Первый канал; заключительная серия была слита в сеть пиратами) вызывала споры и эмоции.

Ядро самых преданных фанатов сериал сохранил несмотря ни на что.

Однако аплодировать сценаристам оказались готовы не все. Создатели четвёртого сезона сильно запутали сюжет, не вернули с того света обожаемого поклонниками Мориарти, а вместо этого добавили братьям Холмсам сестру: невероятно одарённую, но при этом патологическую психопатку и садистку по имени Эвр.

У большой части аудитории происходящее в последней серии вызывало уже только недоумение или насмешки.



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Илья Красильщик:

после финальной серии шерлока хочется помыть глаза с мылом. это настолько невыносимо плохо, что просто не может быть.

Елена Рыковцева:

Семейное насилие - это когда член семьи, которому ты не можешь отказать, заставляет тебя смотреть этого отвратительного Шерлока, самое скучное, нудное, унылое, самое бессмысленное порождение сценарного мозга и самую большую мистификацию самого большого числа взрослых людей, которые стесняются сказать друг другу, что это скучно, нудно, уныло и бессмысленно, чтобы не прослыть отстойными в глазах друг друга. Не бойтесь выключить телевизор, вас поймут и простят!!!

Владимир Абаринов:

Я когда-то включил первую серию первого сезона. И через три минуты выключил. Но френды в ленте так и тянут жилы из меня: шерлок, шерлок. А когда я Георга нашего Фридриха слушать буду?

Станислав Яковлев:

Про сериал "Шерлок", коротко.

Смотрел только первый сезон.

Книга лучше.

Олег Лекманов:

Подражая поэту и драматургу А. Блоку

Эва Холмс: Между доброоом и злооом нет рааазницы! Всёооо относииительно!

Все остальные герои хором: О Боже! Какой интеллект! Как она бьет наповал своими смелыми парадоксами!

Писатель Конан Дойл, высовываясь из-за ширмы: Господа, я ничего этого не писал, честное слово!

Екатерина Шульман:

Да, я тоже смотрела Шерлока - правда, не совсем сначала и не совсем до конца - когда пошли семейные сцены с родителями и упоминания какого-то дяди Руди, стало страшно, что сейчас и он появится, а у него небось тоже душевные потребности и особенности развития. Это, конечно, феерическая чушь, и ненужнее мисс Холмс была только миссис Ватсон. А все почему? А все потому, что удалились излишне от литературной основы. Скромнее надо было быть сценаристам и меньше себе доверять. Пока держались оригинала (первые примерно два сезона), переводя записочки в смски, а журналы в живые журналы, все еще ехало, а как стали из собственной головы извлекать сюжетные повороты - развалилось. Литература - это серьёзно.

Егор Холмогоров:

Третьей серией Моффат и Геттис как бы говорят нам: "Нам скучно снимать про Шерлока. Мы хотим снимать "Черное зеркало".

Ну так за чем дело стало? Хотите снимать - снимайте.

Есть и те, кто заступается за сериал.

Олег Козырев:

Финальная серия Шерлока во многом хороша, гораздо лучше провальной первой серии финального сезона и лучше средне интересной, но хотя бы смешной второй. Только вот (пишу без спойлеров) задания, которые давали Шерлоку, были в этот раз какие-то не интересные ну и поведение героев во время этих заданий не выглядело логичным и реалистичным.

Ну и то, что нам каждую серию пихают по диску с видео - это уже из области сериалов про рабыню Изауру.

И все же эта версия Шерлока и Ватсона стала одной из самых ярких во всех экранизациях. Так что все же скажем спасибо создателям сериала, мало сейчас детективов выходит интересных, а они дали возможность любителям жанра порадоваться.

Елена Панфилова:

А Гатисс и Моффат написали-то всё про ценности. Чуть ли не наши, чуть ли не скрепные ценности.

Алчные и бизнесовые до оторопи, миллионерные авторы закончили всю свою историю (закончили?) аддддской, на разрыв аорты, серией.

Галина Юзефович:

"Шерлок" - это "Маленькая жизнь" сегодня (ну, и чтобы убрать большие буквы, добавлю, что мне "Шерлок" очень понравился - впрочем, мне почти все нравится, я очень благодарный и доверчивый потребитель культуры, уж извините).

Посмотреть с другой точки зрения предлагает Дмитрий Ким:

Основная проблема с бибисишным Шерлоком, на мой взгляд, состоит в том, что существенная часть зрителей совершенно неправильно определяют для себя жанр этого произведения. Эта ошибка простительна и объяснима, потому что сами создатели сериала до выпуска позиционировали своё изделие как детектив-триллер-драму (чем оно на самом деле не является), и первые два, кажется, сезона даже немного старались оставить возможность, правильно прищурившись, увидеть все эти жанры в сериале -- по крайней мере для тех зрителей, которым этого очень хочется. Однако, начиная с третьего сезона, никакой жанровой неоднозначности в сериале не осталось.

Истинный жанр сериала -- это порнография. Просто бывает, как все знают, порно про секс, а бывает порно не про секс. Шерлок -- это порно не про секс (а про [нрзб]). То есть целью произведения является аудиовизуально богатое изображение актов [нрзб] с целью вызвать возбуждение.

Порнография отличается от чего-то большего не тем, что в ней есть, а тем, чего в ней нет. То есть если в фильме есть определённого характера изображение, скажем, секса, это само по себе не значит, что фильм порнографический. Но если в фильме ничего больше нет, то это значит, что фильм порнографический. Или если всё остальное, что в фильме есть, в нём присутствует постольку-поскольку, чтобы определённым образом показать секс. Т.е. вот у нас вроде как есть кран, и он сломался, и героиня вызывает сантехника -- но и кран какой-то ненастоящий, и поломка толком не показана, и сантехник какой-то неубедительный, а вот секс зато суперски снят и выглядит отлично.

Нет ничего ужасного в порнографии самой по себе. Многие уважаемые люди не брезговали порнографией, и ничего, все довольны. Вот Тарантино, например, часто увлекался (впрочем, после того, как он снял чисто порнографический фильм Inglourious Basterds, я решил Тарантино больше не смотреть). Нет ничего постыдного в том, чтобы любить хорошее порно. Однако, если зритель идёт на порнографический сеанс, ожидая детектива, триллера или драмы -- его, конечно, ждёт фрустрация. Что мы и наблюдаем в случае Шерлока.

Любители детективов-триллеров с негодованием спрашивают: почему это девушка жалуется на засорение слива на кухне, а сантехник разбирает кран в ванной? откуда у него взялся этот красивый вантуз в постельной сцене, если он принёс только набор ключей и отвёрток? не слишком ли у него ухоженные руки для сантехника?

Любители драмы спрашивают: что же это муж так ненатурально переживает, когда подглядывает за женой с сантехником в щёлочку? как же это он так хотел их только что убить, а в результате оказывается с ними в постели? и откуда вообще взялись все эти секретарши, медсёстры и школьные учительницы в финале? и кто, в конце концов, вызвал пожарных?

А разгадка-то одна: кино не про это, жанр совсем другой, в нём всё это неважно.

(ну и все эти обсуждения за полгода в соцсетях -- когда же выйдет следующий сезон и что же нам там покажут -- всегда напоминают мне обсуждение грядущего релиза "Дневника Красной Туфельки - 11")

Эдуард Лимонов:

Но яснее будет сказать, что всё что нам выдали в "Последней проблеме" - это опилки пополам с кашей, которой забиты мозги сценаристов ВВС средней руки. А это конечно и психоанализ в своей утрированной форме для бедных. Скудные знания о психоанализе смешать с фильмом "Молчание ягнят" - разболтать и вылить на зрителя.

Ещё пригласить Мориарти- злодея из комиксов, добавить несколько телеэкранов, то гаснущих,то вспыхивающих и УЖАСНЫЕ -УЖАСНЫЕ психологические пытки которым подвергает Эвер Холмс братьев Холмс и доктора Ватсона, который вообще превращён сценаристами в ничтожество.

Используя свои ужасные-ужасные пытки, Эвер Холмс ("очень умная" утверждают все персонажи фильма ), подчинила себе всё руководство тайной тюрьмы на острове, служащей и психушкой. И царствует там, добиваясь, как в конце концов выясняется, только любви и внимания.

Ради любви и внимания сестёнка Холмс посылает видеокадры девочки бродящей в самолёте среди трупов пассажиров и экипажа, одной-одинёшенькой, которая взывает о помощи, а самолёт якобы вот вот упадёт на город.

Ради любви и внимания совершены несколько телевизионных убийств.

Талант был, и очень большой у сэра Конан-Дойла. Поэтому в конце 19-го и в первые десятилетия 20-го веков этот сэр создал простые с виду, но вечные и вообщем убедительные произведения, около пятидесяти рассказов о сыщике Шерлоке Холмсе и три повести о нём же. И его герой башковитый сыщик Шерлок Холмс стал в ряду таких сверх-британских персонажей как Робин Гуд или король Артур.

А у сценаристов ВВС таланта нет, даже небольшого, поэтому они создали такой салат из банальностей. И если первые серии первого сезона держались ещё на свежести необычного актёра Кембербэтча, то потом пришла серая банальная беда.

Выснилось, что современный сценарист это идиот, выброшеный на берег острова сокровищ мировой культуры. Идиот и браконьер, убивающий мамонтов и слонов этой культуры, чтобы потешить такого же неотёсанного зрителя.

Короче получилась чернуха и паталогия.

Я подумал, сериал можно было бы спасти только если бы доктора Ватсона исполнил бы Дмитрий Медведев, наш Дмитрий Анатольевич.