Компания Ротенберга построит железную дорогу к Керченскому мосту

Компания "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной ветки к Керченскому мосту. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве России.

Этот подряд, как стало известно изданию, компания получит без конкурса. Такое решение было принято после того, как на последний (второй конкурс) не было подано ни одной заявки от желающих строить объект за 17 миллиардов рублей. Еще одной возможной причиной отсутствия заявок могло стать вероятное попадание подрядчика под санкции, введенные США и ЕС в отношении России за аннексию Крыма. Сам Ротенберг, которого считают входящим в ближайшее окружение президента Владимира Путина, и "Стройгазмонтаж" находятся под санкциями с марта 2015 года.

Компания Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж" получила подряд на строительство моста через Керченский пролив в феврале 2015 года. Стоимость контракта составила более 228 миллиардов рублей.