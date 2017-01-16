В Петербурге продолжается давление полиции на НКО

Власти Петербурга и Ленинградской области продолжают оказывать давление на общественные организации. Как сообщает "Коммерсантъ" региональные органы МВД проверяют некоммерческие организации, получающие иностранное финансирование.

Запросы из полиции с просьбой предоставить документы для проверки получили несколько общественных организаций, среди которых и те, деятельность которых не связана с политикой.

В правозащитном совете Петербурга эти требования полиции сочли незаконными и обратились к главе Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаилу Федотову. Его просят выяснить, на каком основании региональное управление МВД проводит проверки. Глава СПЧ заявил, что такой интерес к НКО полиция проявляет только в Санкт-Петербурге.

В конце декабря 2016 года сообщалось, что запросы были направлены в такие НКО, как "Гражданский контроль", "Ночлежка" и петербургский "Мемориал". Глава "Гражданского контроля" Елена Шахова тогда заявила, что организация не будет предоставлять документы, так как полиция может запрашивать их только в рамках уголовных и административных дел, если есть сообщения о преступлениях.