ФСИН отказала жене Дадина в свидании с мужем в колонии

Жена осужденного оппозиционного активиста Ильдара Дадина Анастасия Зотова сообщила об отказе Федеральной службы исполнения наказаний в свиданиях с мужем в колонии. Об этом Зотова написала на своей странице в Фейсбуке и опубликовала копию ответа ФСИН по Алтайскому краю.



В нем говорится, что Дадин содержится в помещении камерного типа из-за взыскания, которое ему было назначено еще во время отбывания наказания карельской колонии. Из-за этого длительные свидания ему не положены, а следующее короткое может быть разрешено не раньше 9 мая 2017 года.

Ранее, по словам Зотовой, в телефонном разговоре начальник колонии, где находится Дадин, разрешил краткосрочное свидание, и она с сестрой мужа даже купили билеты, чтобы поехать в Алтайский край. Однако позже ей пришел официальный ответ ФСИН с отказом.

Ильдар Дадин – единственный в России активист, осужденный на два с половиной года колонии по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". 1 ноября он пожаловался на избиения и пытки в колонии города Сегежа в Карелии. 5 декабря стало известно, что активиста этапировали в другое исправительное учреждение. Родные Дадина больше месяца не знали, где он находится. О том, что его доставили в ИК-5 в Алтайском крае, стало известно лишь 8 января. Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала эту колонию одной из лучших.