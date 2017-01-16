Осужденному за картинку с "Тесаком" заменили колонию штрафом

Суд заменил штрафом тюремный срок для жителя Зеленограда Евгения Корта, разместившего в социальной сети картинку с изображением неонациста Максима Марцинкевича, который нападает на человека, переодетого в поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает "Открытая Россия" со ссылкой адвоката Сергея Бадамшина.

Теперь Корту предстоит заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Ранее прокуратура просила отменить приговор и отправить дело на повторное рассмотрение.

В начале ноября 20-летнего Евгения Корта признали виновным в возбуждении ненависти и приговорили к году колонии-поселения. Сам молодой человек утверждает, что случайно сохранил картинку в своем альбоме "Вконтакте".

Максим Марцинкевич более известен под псевдонимом "Тесак". Он осужден по нескольким делам об экстремизме.